A Bertinoro l’estate si apre nel segno dei "Borghi e Rocche di Romagna": tra gli eventi i concerti di Eugenio Finardi ed Enrico Rava

Bertinoro accende i motori per un’estate ricca di eventi e il cartellone si apre con la seconda edizione dell’evento dedicato a “Borghi e Rocche di Romagna”, il ‘marchio’ turistico nato dall’alleanza fra i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio con l’intento di promuovere questo speciale angolo della Romagna.

La tre giorni di Bertinoro targata “Borghi e Rocche” è fissata per il week end del 9-10-11 giugno e presenta un ricchissimo programma di iniziative: banchi d'assaggio e degustazioni a tema, concorso sull'Albana per sommelier, grandi concerti, visite guidate in Rocca e itinerari bike e trek fra natura, musica e merenda agreste e celebrazione del grande campione del ciclismo, Arnaldo Pambianco.

RIFLETTORI SULLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE: DEGUSTAZIONI IN PIAZZA E IN ROCCA E IL MASTER DELL’ALBANA GIOCA D’ANTICIPO

I vini del territorio – accompagnati dai prodotti tipici – sono l’irrinunciabile ingrediente della manifestazione. Nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 giugno nella centralissima piazza della Libertà torna il collaudato format Vini e Sapori in strada con i banchi d’assaggio e degustazione vini, oltre che gastronomia in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena. Lo spazio banchi di assaggio sarà ampliato con un banco vini in Rocca, curato da AIS Romagna, che ha previsto degustazioni guidate con un focus particolare sull'Albana, nelle diverse tipologie di produzione. L'ingresso alla manifestazione con calice e carnet di degustazione, per l'occasione, sarà possibile effettuarlo in piazza oppure in Rocca.



Ma c’è anche un’ulteriore sorpresa. Il Master dell’Albana gioca d’anticipo e, anziché aspettare l’autunno, si disputerà sabato 10 giugno. Prove pubbliche finali del concorso nazionale promosso dal Consorzio Vini di Romagna insieme ad Ais Romagna si svolgeranno a partire dalle ore 15.30 nell’inedita cornice del Palazzo Comunale.

MUSICA PROTAGONISTA CON IL BERTINORO DRINKIN'JAZZ FESTIVAL E I CONCERTI DI EUGENIO FINARDI ED ENRICO RAVA

La musica è protagonista della manifestazione, con il Bertinoro Drinkin'Jazz Festival realizzato grazie ad una co-progettazione con l'associazione Dai De Jazz. L’originale formula del festival prevede concerti in diversi luoghi suggestivi del borgo oltre che all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie a Casticciano. Fra i protagonisti Mirko Signorile, l’Alberto Fattori trio, Barbara Evans & Valerio Cantori duo. In particolare il giardino della Rocca ospiterà sabato 10 giugno Eugenio Finardi, che presenterà il suo nuovo progetto musicale “Euphonia suite”, un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione.

Domenica 11 giugno, sempre nel giardino della Rocca, arriva Enrico Rava, sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Rava si esibirà con la sua nuova formazione “The Fearless five”, che si avvale della collaborazioni di giovani musicisti : oltre ai già noti Francesco Diodati alla chitarra e Francesco Ponticelli al contrabbasso, sono presenti gli emergenti Evita Polidoro alla batteria e Matteo Paggi al trombone.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO E DEI SUOI PROTAGONISTI

Imperdibile la suggestiva visita notturna della Rocca di Bertinoro in programma per venerdì 9 giugno (ore 21), accompagnati dalla guida Ivan Severi. La mattina di domenica 11 giugno, invece, l’appuntamento è con la natura. Si propone, infatti, una passeggiata alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci accompagnati dal naturalista e divulgatore Eddi Bisulli, che partirà da Largo Cairoli intorno alle ore 10:00 con arrivo al Santuario della Madonna delle Grazie di Casticciano per assistere al concerto e godere della successiva merenda agreste realizzata in collaborazione con la Pro-Loco di Fratta Terme.

Per gli amanti della bicicletta sarà possibile raggiungere il Santuario in MTB, in un percorso tra vigne e ulivi, con partenza dalla cantina Campo del Sole, sempre intorno alla 10.00, accompagnati dall'Anomalo Team della Polisportiva De Amicis.

Concluderà l'intensa tre giorni uno degli appuntamenti più sentiti dal borgo di Bertinoro. Nella prima serata di domenica 11 giugno, giorno in cui cade il 62° anniversario della vittoria di Arnaldo Pambianco al Giro d’Italia del 1961, si svolgerà l'inaugurazione di un murales dedicato al grande campione, scomparso a luglio 2022.

Il programma delle iniziative è organizzato dal Comune di Bertinoro con la collaborazione di Associazione Strada Vini e Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Associazione Vignaioli di Bertinoro, Associazione Dai De Jazz, Pro Loco Fratta Terme. Patrocinio e contributo della CCIAA della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

Per informazioni: Ufficio Turismo e Cultura, mail turismo@comune.bertinoro.fc.it, tel. 0543 469213