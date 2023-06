Al via l'estate a Bertinoro con 'Borghi e Rocche di Romagna'

Si accende l’estate a Bertinoro con la seconda edizione di “Borghi e Rocche di Romagna”, una tre giorni (9-11 giugno) all’insegna della musica, cultura, natura ed enogastronomia. Si parte venerdì 9 giugno alle 19.30 nel Palazzo Comunale con l’inaugurazione della mostra di pittura ‘Io lo posso fare’ organizzata da Eleonora Baiardi insieme agli allievi della scuola di pittura. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 18 giugno.

Dalle ore 20 nella medievale Piazza della Libertà prende il via Vini e sapori in strada con banchi d’assaggio e prodotti tipici proposti dai produttori aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori. In contemporanea alla Rocca di Bertinoro, aprono i banchi di degustazione dei vini del territorio a cura di Ais Romagna che organizza anche un percorso di degustazione sull’Albana di Romagna alle ore 20.30, in attesa del Master nella giornata successiva. Il ticket di degustazione dei due eventi è unico (15 euro 4 assaggi).

Aperitivo Jazz in cantina va in scena alle 18.30 presso Campo del Sole con degustazione e live music insieme ai Botte di cool feat con Fabio Morgera e Dario Cecchini. Alle ore 21.00 è possibile andare alla scoperta dell’affascinante Rocca di Bertinoro con una visita guidata da Ivan Severi. Il punto di ritrovo è nella corte interna della Rocca e la visita prevede un costo di 5 euro. La giornata di venerdì si chiude con il duo Atti e Bianchetti protagonisti nella Piazza Libertà alle 21.45 di una Live Jazz session, mentre la Pieve di Polenta alle 23.30 ospita un concerto a lume di candela del pianista Mirko Signorile che esegue “A part of me” una raccolta brani composti da Signorile stesso.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Bertinoro in collaborazione con la Strada Vini e Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Associazione Vignaioli di Bertinoro, Associazione Dai De Jazz, Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il Molino”, Pro Loco Fratta Terme. Il contestuale Drinkin’ Jazz Festival è organizzato dall’associazione Dai De Jazz.

Info eventi

Degustazioni. Il ticket è di 15 euro e comprende 4 assaggi più la cauzione del calice e sarà acquistabile direttamente in Piazza della Libertà o in Rocca. Per il biglietto per i concerti di Finardi (sabato 10) e di Rava (domenica 11): https://www.diyticket.it/

Informazioni: Ufficio Turismo e Cultura - tel. 0543 469213

mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it