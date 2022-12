"Born ghost - La leggenda di Azzurrina" in scena alla Sala San Luigi

Giovedì 15 dicembre alle 21.00 sul palco della Sala San Luigi andrà in scena "Born Ghost - La leggenda di Azzurrina", uno spettacolo di Coppelia Theater, con la performer forlivese Mariasole Brusa.Uno spettacolo nero, inquietante, a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato; una riflessione poetica sulla diversità e sull’isolamento che racconta la leggenda del fantasma di Azzurrina di Montebello, la figlia albina di Costanza Malatesta e del feudatario Ugolinuccio scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Fantasma la bambina lo era, in ogni caso, già in vita: incompresa, rinchiusa nel suo castello a causa dei suoi capelli bianchi.



Una storia tragica ed onirica sulla diversità che allora come oggi fa sempre paura, ma anche un inno alla libertà che è in sé lotta contro l'ignoranza e il pregiudizio. Uno spettacolo dove marionette corporali e videoarte si incontrano per dare vita a un'opera a confine tra teatro e cinema d'animazione. Il fascino della produzione artigianale si unisce alla potenza visuale delle tecnologie digitali, creando sul palco una “quinta dimensione” in cui i pupazzi manipolati sulla scena coesistono con le figure animate digitalmente.



Coppelia Theatre è attiva dal 2010 sulla scena teatrale internazionale con un tipo di indagine unica nel suo genere, al confine tra teatro e cinema d’animazione, tra arte e scienza, congiungendo tradizionali tecniche costruttive e moderna sperimentazione ingegneristica. Alla base della sua poetica c’è la costante sperimentazione di una comunione tra poesia e tecnologia.



Biglietti acquistabili su Liveticket.it