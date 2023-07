Fabrizio Bosso, Raphael Gualazzi, il quartetto Jazz Inc. e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica in concerto a Bertinoro Estate

Con i meravigliosi Giardini della Rocca come sfondo e cornice, proseguono gli appuntamenti di Entroterre Festival 2023 a Bertinoro, per Bertinoro Estate, con mercoledì 26 luglio (ore 21:30) un’esibizione condivisa di Fabrizio Bosso, alla tromba, Raphael Gualazzi, voce e pianoforte il quartetto Jazz Inc. e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica che alternerà, in varie formazioni, brani jazz storici e produzioni originali. Quattro realtà, quattro linguaggi, uniti per uno spettacolo fuori dal comune, con una line up d’eccezione.

Si inizia con la creazione originale in chiave jazz Per archi di Marco Capicchioni, su vari standard jazz interpretata dall’Orchestra d’archi di Rimini Classica, con la direzione di Aldo Zangheri, seguita dall’esibizione di un quartetto d’eccezione, Jazz Inc., che si compone di Alessandro Fariselli al sassofono, Fabio Nobile alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso ed Alessandro Altarocca al pianoforte, sulle celebri note di Mamacita di Joe Henderson. Al quartetto si uniranno quindi gli archi di Rimini Classica e la tromba solista di Fabrizio Bosso, jazzista italiano di rilevanza assoluta sulla scena internazionale, che consolida con i due ensemble una collaborazione ormai decennale.

Il programma dell’esibizione permetterà ai musicisti di spaziare tra gli standard della storia del jazz - So what, No problem, Summer Samba, Summertime – restando fedeli, pur nella dimensione sinfonica, allo spirito libero e interlocutorio dell’interplay che caratterizza ogni jam. La serata si completa con l’arrivo di una seconda super star, Raphael Gualazzi: dapprima in veste solistica, per un’incursione nei brani del suo ultimo album Bar del sole alla voce e al pianoforte, poi assieme a Fabrizio Bosso, e infine, in una formazione allargata al quartetto jazz e all’orchestra, in chiave jazz, l’alternanza si trasforma in commistione e, sul palco, verranno condivise idee ed energie.

Info: www.entroterre.org, info@entroterre.org

BIGLIETTI IN VENDITA SU VIVATICKET https://www.vivaticket.com/it/tour/fondazione-entroterre/3379?culture=it-it

Per gli eventi su prenotazione: Eventbrite.it