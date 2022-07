La "Boxe sotto le stelle" porta la grande sfida in piazza Saffi: Cristofori vs Roncon, ma anche i giovani atleti

Mercoledì 27 luglio, alle ore 20.30 e ad ingresso Iibero, i riflettori s'accenderanno sul ring della centralissima Piazza Saffi di Forlì per un'importante riunione di pugilato. "L'Amministrazione Comunale in collaborazione con la locale Società Pugilistica Edera Forlì ha deciso di ripresentare nella centralissima Piazza Saffi una riunione che vedrà il match event sostenuto da due professionisti", sottolinea il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. Nel 2011 proprio sotto il Campanile di San Mercuriale la campionessa Simona Galassi battendo la bulgara Szigora ripartiva per la seconda parte della sua carriera, dove ha poi conquistato l’anno dopo il mondiale IBF dei supermosca.

Proprio un titolo della sigla storica IBF sarà in palio sul ring di Piazza Saffi: il vacante campionato del Mediterraneo IBF dei pesi medi. Due autentici guerrieri si sfideranno sul ring Cristofori e Roncon.

II ferrarese Nicola Cristofori (14.3.2) è allenato da un mito vivente del pugilato nazionale l’ex campione italiano, europeo e mondiale dei massimi leggeri Massimiliano Duran ed è il numero quattro della classifica nazionale BRW dei superwelter. Cristofori dopo aver esordito al professionismo nel 2015 dopo tre anni e sei successi consecutivi nel 2018 ha conquistato il titolo italiano dei welter battendo nel milanese Michele Esposito che combatteva davanti al suo pubblico. ll match che ha esaltato di più i fan di Cristofori è stato quello disputato sempre nel 2018 contro l’ex campione italiano dei welter superwelter e IBF Mediterraneo Tobia Loriga.Il periodo tra il 2019 e il 2021 non è fortunato per Cristofori che perde due volte. Arriva a forlì in grande forma dopo tre successi consecutivi.

Andrea Roncon (20.7.1) è il tipico puncher coraggioso che combatte sempre in casa altrui. Noto per la sua mobilità sul tronco e la solidità ha combattuto due volte per il titolo italiano. La prima volta contro quello che è considerato la prossima stella dei pesi medi nazionale Oliha perdendo ai punti nel 2020. Nello scorso febbraio in diretta televisiva perdeva per split decision contro de Novellis, ma la stampa nazionale ha criticato il verdetto che ha favorito in maniera evidente il campano. Arriva a Forlì dopo due successi consecutivi.

Fungeranno da “corona” all'importante e incertissimo titolo IBF professionistico ben sei match tra dilettanti che vedranno in azione quattro giovani speranze dell'Edera Forlì, allenati dall’ex campione italiano dei massimi 1994 Nino Fiumana: il 69 kg. Nicolò Ruscelli e il 65 kg. Roberto Novelli si batteranno rispettivamente con Lorenzo Padricelli e Francesco Libanore, entrambi della Pug. Padana di Ferrara, mentre la 57 kg. Gaia Zauli a livello femminile e il 75 kg. youth Francesco Atzori se la vedranno con Vangjiezia Skuka e Sergio Aliaj, della Reggiana Boxe.