"Barmiti al tramonto" nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Quando Dal 25/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

"Bramiti al tramonto", domenica 25 settembre, nel parco delle Foreste Casentinesi. Suggestiva escursione pomeridiana, con finale al tramonto, per l’ascolto del bramito del cervo.

Siamo nel periodo centrale della stagione riproduttiva del cervo e d i maschi di questo imponente animale, in questa stagione sono particolarmente visibili e “vociferi”. Il richiamo potente del maschio dominante si sente a chilometri di distanza, nell’intento di difendere il proprio harem dalle avances di giovani cervi in cerca di una fugace esperienza amorosa.

Punto di ritrovo è l’agriturismo Il Poderone, dove al ritorno si potrà cenare, dopo avere percorso poche centinaia di metri di strada forestale si imbocca, all’altezza del Podere Mandriacce, il sentiero che porta a Poggio Palaio. Da lì una facile discesa riporta all’abitato di Campigna e poi, ancora in discesa, fino al Rif. Villaneta. Durante questo percorso si attraverseranno boschi misti di carpino e querce e, soprattutto, la storica abetina di Campigna dove, con un po’ di fortuna, si potrà avvistare qualche cervo. Da Villaneta il sentiero, con saliscendi,conduce fino a Cà Franchetto (una delle tante case sparse lungo i versanti dei monti dell’Appennino romagnolo) per poi ritornare per comoda strada forestale, al Passo Tre Faggi di Campigna e poi all’agriturismo Poderone.

PASTO: Convenzionato c/o Agriturismo Poderone

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile leggero, Kway/giacca impermeabile/gore-tex, berretto/bandana, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale). Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.