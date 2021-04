Buon Vivere, Alberto Cassani racconta il thriller “Una giostra di duci e paladini”

Prosegue il programma primaverile del Buon Vivere. Mercoledì 28 aprile, alle 18.30 in diretta sui canali social del Buon Vivere, Alberto Cassani presenta “Una giostra di duci e paladini” (Baldini + Castoldi, 2021), l’opera seconda dell’autore ravennate narra vicende tra la Romagna, Milano, Parigi, Bangkok e Roma, un thriller internazionale ma che unisce in modo ironico e originale fantapolitica e cronaca di provincia. E alla fine parla delle scelte che riusciamo a fare e di quelle mancate, e di come queste ultime possano poi diventare materia per il racconto.