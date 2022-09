Buon Vivere: finito il festival, parte il corso di fumetto

Partirà giovedì 6 ottobre, in via Regnoli 52 a Forlì, la quinta edizione del laboratorio di fumetto tenuto da Laura Fuzzi e Simone Pelatti (che si svolgerà tra ottobre 2022 e marzo 2023) riservato a bambini e ragazzi tra i 6 agli 13 anni e intitolato “Fumbini esplosivi”.

Laura Fuzzi, disegnatrice e fumettista e Simone Pelatti fotografo e videomaker, guideranno i giovani allievi divisi per fasce di età alla scoperta del mondo del fumetto in tutti i suoi passaggi e sfumature. Il progetto intende creare un gruppo solido di ragazzi in grado di lavorare divertendosi e stimolare i processi mentali creativi attraverso un approccio al colore, al segno, e al fumetto, per affinare le capacità grafiche e pittoriche di ciascuno.

A “Fumbini Esplosivi! Laboratorio di fumetto" non si impara solo a disegnare, ma anche come impaginare e stampare un albo a fumetti. “Vogliamo coinvolgere i piccoli lettori e mostrare loro quanto può essere divertente un progetto di questo tipo” dichiara Laura Fuzzi.

I corsi si svolgono tutti i giovedì in via Regnoli 52 a Forlì. Lezione di prova 6 ottobre. Dai 6 ai 9 anni: dalle 16.50 alle 18.05. Dai 10 ai 13 anni dalle 18.10 alle 19.30. Dai 14 ai 19 anni dalle 19.35 alle 20.50. Info e iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15, 345.8530365