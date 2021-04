Buon Vivere: Michela Murgia presenta il suo ultimo libro “Stai Zitta”

Si accende il Buon Vivere con una grande anteprima primaverile. Martedì 27 aprile alle 18.30 in diretta sui canali social del Buon Vivere, sul percorso “Femminile Plurale” Michela Murgia presenta il suo ultimo libro “Stai Zitta” (Einaudi, 2021) aprendoci al dialogo su discriminazione e uso delle parole per abbattere barriere troppo spesso cementate dal linguaggio sbagliato. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un’ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno.