Buona partenza per la rassegna in streaming del Teatro Il Piccolo

Ha preso il via giovedì 4 marzo dal Teatro Il Piccolo di Forlì la rassegna con cui il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta in live streaming quattro delle sue nuove produzioni di Teatro per Ragazzi. La prima diretta ha avuto per protagonista Danilo Conti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti con La storia della terra (e come starci sopra), uno spettacolo divertente e poetico, ricco di dialoghi scoppiettanti, ispirato alla geostoria e incentrato sull’avventura del nostro pianeta Terra nel cosmo.

Altissima la partecipazione delle scuole. I bambini di Forlì, la cui didattica è ancora in presenza, hanno potuto assistere alla rappresentazione tramite Google Meet, piattaforma che ha permesso loro di conversare con l’attore al termine dello spettacolo e porgli alcune domande su come La storia della terra è stato pensato e costruito. Per gli studenti dei territori circostanti, attualmente in zona “arancione scuro”, Accademia Perduta ha contemporaneamente trasmesso lo spettacolo sul proprio canale YouTube raccogliendo oltre 300 collegamenti.

In un momento particolare e in imprevedibile evoluzione come quello che stiamo vivendo, Accademia Perduta/Romagna Teatri ha voluto mettere in atto un’azione concreta per coltivare un rapporto, anche a distanza, con il suo pubblico, esplorando nuove modalità di interazione con e per l’infanzia, cercando di assolvere, nonostante le restrizioni, alla funzione di servizio culturale e di formazione che ha sempre svolto. La risposta, pronta e partecipata, che hanno dato le scuole del territorio dimostra come, in questi mesi di chiusure, la “voglia” di teatro, di spettacoli di qualità sia sempre stata alta e presente, in attesa di riprendere il lavoro artistico “su campo” e partecipare collettivamente in sala.

La storia della terra (e come starci sopra) replicherà venerdì 5 marzo alle ore 10 (le Scuole possono prenotare la propria partecipazione inviando un’email a live@accademiaperduta.it, ricevendo di conseguenza il link di accesso) e, per tutte le famiglie, domenica 7 marzo alle ore 17: per assistere a questa replica è sufficiente collegarsi al canale YouTube di Accademia Perduta (youtube.com/accademiaperduta) e cliccare sul relativo video.

I prossimi appuntamenti

La rassegna dei debutti in live streaming delle nuove produzioni di Teatro per Ragazzi di Accademia Perduta proseguirà con Naso d’argento della compagnia Progetto g.g., una fiaba della tradizione popolare raccolta da Italo Calvino in Fiabe italiane (giovedì 11 e venerdì 12 marzo alle ore 10 e domenica 14 marzo alle ore 17). Sarà poi la volta della nuova regia di Claudio Casadio: Il lungo viaggio del coniglio Edoardo, spettacolo liberamente tratto da Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate Di Camillo, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola (giovedì 25 e venerdì 26 marzo alle ore 10 e domenica 28 marzo alle ore 17). La quarta e ultima nuova produzione, in programma domenica 11 aprile alle ore 17 e lunedì 12 aprile alle ore 10, sarà Barbablù, narrazione con musiche dal vivo della celebre storia di Charles Perrault, proposta da Marco Cantori della compagnia Teatro Perdavvero.