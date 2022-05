Dopo lo stop, docenti e allievi della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli tornano ad animare la Rocca

Prezzo non disponibile

"Buonanotte suonatori": torna la festa di fine anno della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli, domenica 5 giugno alle 21, nella cornice della Rocca di Forlimpopoli.

A partire dalle ore 21 oltre 80 fra allievi e maestri della Scuola di Musica Popolare saranno impegnati in un vero e proprio 'busker festival nei diversi luoghi della Rocca per festeggiare, insieme, il ritorno alla musica. Per oltre trent’anni, fra fine maggio e inizio giugno, la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli si è aperta alla città e al mondo con “Buonanotte Suonatori”, la sua festa di fine anno dove decine di allievi e maestri hanno inondato la Rocca di musica e centinaia di persone hanno goduto dello spettacolo, architettonico e musicale del “saggio di scuola di musica” più visto d’Italia.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 6 giugno 2022. Informazioni: www.musicapopolare.net, info@musicapopolare.net, 389 1005150