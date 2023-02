Buone pratiche per il benessere: torna in Fiera la 16esima edizione di "Natural Expo"

Naturalmente in salute e in armonia. Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali i fulcri della 16esima edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente, che propone al pubblico le soluzioni più adatte ad alimentare corpo, anima e mente. L’evento, divulgativo e sociale ancor prima che commerciale, torna dal 18 al 19 febbraio portando alla Fiera di Forlì una folta schiera di operatori ed esperti di diverse discipline: workshop, trattamenti, laboratori, conferenze, esibizioni, cooking show e tanti stimoli inediti che aiuteranno i visitatori a migliorare la qualità della vita, arricchendosi in sapienza, conoscenza e sensibilità.

I settori espositivi

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere, si articola nei settori Vita e Casa, Bio Beauty Fashion, Cuore Vegan, Ritorno alle Origini che si concentra su alimentazione bio e senza glutine, abbigliamento etico ed etnico, artigianato creativo, mercato di prodotti equo-solidali e a km 0.Anche quest’anno si confermano due sezioni che arricchiscono ulteriormente la proposta all’insegna del benessere a 360 gradi.

“Anima Creativa” è un’area tutta nuova dedicata a creatività, artigianato, laboratori di produzione, handmade, design e realizzazioni ecosostenibili frutto di recupero e riciclo. Un settore che vuole incentivare la cultura della manualità e mettere l’accento sull’importanza dell’artigianalità, sulla qualità del lavoro paziente, unico e personale, creato con le proprie mani, anche ai fini del conseguimento del benessere personale e dell’intero ambiente. Un percorso di passione che rende il tempo libero ben speso, ma che può anche diventare vera professione e opportunità per la clientela e i visitatori della fiera.

Canapa Corner sarà uno dei fulcri della 16ª edizione di Natural Expo. Uno spazio espositivo dove saranno fornite tutte le informazioni possibili sui prodotti, le innovazioni, le prospettive di mercato e i più recenti risultati dell’uso della canapa in ambito medico, farmaceutico, gastronomico e industriale. Un utilizzo eco-sostenibile di quella che a tutti gli effetti si può definire una nuova risorsa. Conferenze, momenti d’approfondimento e una ricca mostra-mercato animata dalle principali aziende e associazioni del settore da scoprire visitando la fiera con tutta calma e approfittando dell’area relax chill-out con dj set.

Stimoli per il corpo e la mente

Natural Expo ripropone momenti e situazioni che il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare. L’Officina Olistica nella quale rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, vivere esperienze totalizzanti, assistere ad esibizioni, partecipare a sessioni sciamaniche e lezioni di yoga, workshop e free class dove danza e musica diventano occasioni per curare lo stress e ritrovare armonia fisica e sensoriale.

Il pubblico può trovare un’area Yoga e Dintorni, dove sarà possibile provare e conoscere lo yoga in tutte le sue forme con lezioni gratuite presentate da insegnanti certificati del territorio. Nello spazio “La Musica che cura, il Ballo che guarisce” si può sperimentare il potere benefico e curativo del ballo con una sezione che si prende cura del corpo con esibizioni e free class di Zumba, Entolistic, Fit All Dance e Biodanza e la guarigione con il suono attraverso tecniche differenti che vanno dall'uso della musica per ridurre lo stress, alla proiezione di vibrazioni nel corpo per alzare la frequenza, al canto vero e proprio; esperti in questo campo sono Luca Vignali, Rino Capitanata e Thea Crudi.

Non mancheranno i momenti formativi, con tavole rotonde, conferenze e seminari tenuti da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counselor professionisti di fama nazionale. Nel ricco programma che si articolerà in due ampi spazi dedicati, spiccano le presenze del dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi sanguigni; la dottoressa Gabriella Mereu col suo metodo che si concentra sull’espressione del sintomo e sulla medicina della consapevolezza; Matteo Gracis, giornalista che parlerà del pensiero critico e del beneficio del dubbio e in collegamento diretto Claudia Rainville, famosa per i suoi studi e i suoi libri che trattano i sintomi come messaggi.

Informazioni e programma completo sul sito www.naturalexpo.it. Sabato e domenica dalle 10 alle 20. Sabato e domenica, biglietto intero € 8,00 - Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito. Bambini gratis fino a 12 anni.