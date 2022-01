Burattini tra gag e colpi bassi sul palco del Piccolo con "Nonna e Volpe"

Proseguono, domenica 6 febbraio alle ore 16, gli appuntamenti con la rassegna Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì. Vladimiro Strinati porterà sul palco i suoi simpatici burattini nel divertente spettacolo "Nonna e Volpe", scritto dallo stesso artista insieme a Danilo Conti.

Una divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. “Nonna” è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una “Volpe” birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne scaturisce un conflitto surreale in cui si assiste allo scontro tra due visioni della vita diverse, il vecchio e il nuovo, il passato e il presente. Lo spettacolo si rifà alla comicità della slapstick comedy, la commedia degli “scapaccioni” e torte in faccia, tanta cara alle comiche di Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, ai cartoons di Tom & Jerry, Willie e il coyote. Un susseguirsi di gag tra due personaggi diversi, un po’ come avviene nei più recenti mini sketch della serie animata coreana Larva, in cui i protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al limite della correttezza, perché hanno come unico scopo il puro divertimento! Una commedia per burattini, oggetti e attore

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18) e nel giorno di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket

Prezzi: 5 euro

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.