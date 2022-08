I buskers ritornano a Santa Sofia con il Festival "Di strada... in strada", tra acrobati, circensi, musica

Dall'11 al 15 agosto, ecco la 31esima edizione del Festival Internazionale "Di strada... in strada" organizzato da RIAS e Pro Loco Santa Sofia in collaborazione con Pro Loco Spinello e Pro Loco Corniolo Campigna. Artisti circensi, acrobati, musicisti e buskers si esibiranno giovedì 11 agosto a Spinello, venerdì 12 a Corniolo e da sabato 13 a lunedì 15 a Santa Sofia.

Grandi compagnie, e di nuovo, finalmente la musica. "Il titolo di questa fantasmagorica XXXI edizione, “Acrobatiche Note”, vuole evidenziare l’interdisciplinarietà artistica del nostro bel festival,dove la musica dal vivo va a stemperarsi nel circo teatro, di strada in strada, di vicolo in vicolo ed anche, “on stage” sui due grandi palchi - racconta il direttore artistico Flavio Quattrini -. “Acrobatiche Note”, si badi bene non solo nel senso di acrobazie e/o piroette musicali ovvero virtuosismi, ma anche di notevoli perfomance circensi e\o teatrali, di acrobazie degne di nota e accompagnate da notevoli note, è un titolo rappresentativo della vera anima del Festival, e non solo della sua veste musicale. Quasi un gioco sui doppi sensi".

..acrobazie ed equilibri, giocolerie e clownerie di notevole livello e grande impatto visivo si confonderanno con le mille ed una nota, che usciranno dai numerosi strumenti elettrici o acustici, tradizionali od inusuali, classici o tribali in strada o su palco.

Saranno 34-35 l gli artisti presenti nell’edizione, suddivisi tra gruppi musicali, compagnie di circo, di teatro, circo teatro, arti performative, installazioni. Nel Basso Parco ci saranno spettacoli “after midnight” per ballare. Nel Vecchio Borgo in Piazza Gentili, un programma inserito nelle normali rotazioni di giornata, prima della mezzanotte.

Per maggiori informazioni su costi ed eventi: https://www.distradainstrada.com/