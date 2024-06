Arriva la dua giorni di anteprima per "Di Strada in Strada 2024": tornano i buskers a Santa Sofia

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto per il primo assaggio della 33esima edizione del buskers festival "Di Strada in Strada 2024". Pro Loco di Santa Sofia e comitato R.I.A.S. presentano l'appuntamento che quest'anno è dedicato ad "Incandescenti Eccezioni (emozioni, sogni, stupore)". In attesa del clou che si terrà dall'11 al 15 agosto, arriva l'anteprima del festival sabato 22 e domenica 23 giugno.

Sabato 22 giugno a Santa Sofia appuntamento con la Compagna "Teatro dei Venti" dalle ore 20:30 con partenza da Piazza Garibaldi (Teatro Mentore) per uno spettacolo di Teatro di Strada in forma di parata con musica dal vivo, recitazione, macchine mobili e marchingegni assortiti. Al termine dello spettacolo il Teatro dei Venti accompagnerà il pubblico intervenuto nel Parco Fluviale, dove continuerà la festa con musica dal vivo, dj, food truck, bar Proloco e tanto altro.

Domenica 23 giugno tra Ridracoli e Biserno 4 spettacoli imperdibili per passare tutto il giorno insieme. Zivago alle 11:30 va in scena al Ristorante Agriturismo il Mulino, il Collettivo Pazo Teatro sarà alle 16:00 nel piazzale della Diga di Ridracoli, Supermarket alle 18:00 all'Albergo Ristorante "Palazzo di Ridracoli" e ancora il Collettivo Pazo Teatro alle 20:30 nella piazza del Ristorante "La Vera Romagna" a Biserno.



Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli. Ingresso alla Diga di Ridracoli a parte. Per info: distradainstrada92@gmail.com