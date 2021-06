C'è Italia-Belgio: slitta lo spettacolo di Andrea Vasumi all'Arena San Domenico

Sarà recuperato l'8 settembre e, insieme all’altro appuntamento già previsto in cartellone per il 5 agosto

Lo spettacolo comico “Vasumi&Friends” in programma venerdì sera all’arena dei Musei di San Domenico è rinviato a causa della concomitanza con la partita della Nazionale Italiana di calcio – valevole per i quarti di finale di Euro2020 - contro il Belgio. Sarà recuperato l'8 settembre e, insieme all’altro appuntamento già previsto in cartellone per il 5 agosto, andrà a costituire il nuovo doppio appuntamento dedicato al noto cabaretista romagnolo Andrea Vasumi. Coloro i quali si fossero già prenotati per lo spettacolo del 2 luglio verranno contattati dallo staff organizzativo nelle prossime ore e potranno scegliere di posticipare la propria prenotazione in una delle due date disponibili: 5 agosto oppure 8 settembre.