"C'era una volta il Combat folk": torna il Festival di musica popolare, tra gli ospiti Cisco Bellotti

Il 25 e il 26 agosto Forlimpopoli, all’interno di Entroterre Festival, il festival ideato e organizzato da Fondazione Entroterre con la direzione artistica di Luca Damiani, ospita il Forlimpopoli Festival di Musica Popolare, festival di musica popolare organizzato dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli con la direzione artistica di Marco Bartolini; un viaggio nel panorama della musica folk di tutto il mondo, che ogni anno esplora un tema diverso, offrendo spunti di riflessione sempre nuovi e originali.

L’edizione 2023 propone un approfondimento sul Combat folk con un excursus di ciò che l’ha preceduto, ciò che l’ha generato e ciò che ancora oggi rimane di quello che è stata voce e colonna sonora per più generazioni di un certo modo di vedere e sentire il mondo.

Un week end intenso di concerti live dalle sonorità calde e avvolgenti che animano la cittadina artusiana trovando spazio nell’Arena del Cinema Verdi (P.zza Fratti).

Anticipa l’apertura dell festival (Aspettando il Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli), giovedì 24 agosto (ore 20.30) la proiezione di Gli anni che cantano, docufilm di Filippo Vendemmiati sulla storia del Canzoniere delle Lame, gruppo di musica, politica e impegno sociale nato a Bologna nel 1967, che nel corso di vent’anni di attività ha tenuto più di mille concerti in Italia e all’estero, cantando con gli operai delle fabbriche occupate e con gli emigrati in Svizzera, esibendosi anche in grandi festival internazionali. Tra inediti, reperti video e bellissimi audio dell’epoca hippies e post ’68, il racconto tra Parigi e Bologna dove, in partenza verso una destinazione ignota, si ascoltano i primi dialoghi tra i giovani musicisti Jack (Altre di B) e Albi (Lo Stato Sociale) con Janna Carioli e gli altri ex componenti del Canzoniere delle Lame.

Venerdì 25 si comincia alle 20.30 con canti di lotta, di rabbia, di gioia, amore e allegria con il Coro delle Mondine di Bentivoglio, coro nato per tenere vivo il ricordo delle lavoratrici delle risaie che con il canto riuscivamo ad esprimere tutta la loro rabbia e la protesta, ma anche la gioia e la spensieratezza. Le canzoni parlano di lavoratrici sfruttate e raccontano di fatti realmente accaduti nella bassa. A seguire, alle 21.30, è la volta del quartetto acustico The Gang in Le Radici e le ali. Così il gruppo folk rock marchigiano “Se si vuole capire la nostra musica bisogna tenere conto dello sviluppo economico che ha avuto questo paese e delle contraddizioni diverse che ha generato nel Nord e nel Sud….

Sabato 26 alle 21.00 Stefano Bellotti in arte Cisco in Baci e Abbracci Tour, spettacolo che è l’occasione per ripercorrere i suoi oltre 30 anni di carriera, dall’esordio con i Modena City Ramblers fino alla più recente collaborazione artistica con la Bandabardò, passando per la sua ormai lunga carriera da solista. Il repertorio live abbraccia per intero tutte le esperienze accumulate in questi 3 decenni dai cavalli di battaglia targati MCR fino ai pezzi più recenti composti con la Bandabardò senza tralasciare gli immancabili successi dei suoi album da solista.

Apre il concerto, alle 20.30, la band Fratelli&Margherita. xDice di loro Cisco Bellotti: “…Tra tutti, vorremmo segnalarvi una band che ci ha colpiti sia per la storia personale dei componenti, sia per l'alta qualità musicale che propongono: i Fratelli&Margherita. Sono 4 fratelli, Beniamino, Giacomo, Francesco e Margherita, - di una numerosissima famiglia composta da ben 16 componenti compresi i genitori - con la passione per la musica che hanno deciso di fondare un complesso. Le loro scritture inedite affrontano con sensibilità ed ironia tematiche sociali, inscenano improbabili avventure ormai dimenticate, o armeggiano con relazioni intime, eccentriche e piccanti…”

L’ottava edizione di Entroterre Festival prosegue fino al 14 settembre con eventi diffusi in tutta l’Emilia-Romagna e da quest’anno anche in Toscana e in Lazio. Oltre 100 gli spettacoli e gli eventi capillarmente diffusi in tutta la regione, da Piacenza, Parma e Modena a Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, nella città metropolitana di Firenze, a Palazzuolo sul Senio e Firenzuola e, nella città metropolitana di Roma, a Trevignano Romano.

Entroterre Festival è realizzato con il sostegno di MIC, Regione Emilia-Romagna, gode del Patrocinio del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Roma ed è realizzato con il contributo del Comune di Bertinoro e delle amministrazioni comunali locali coinvolte nel progetto, in collaborazione con RM Servizi e con Bertinoro Estate, Teatro dei Mignoli - Estate ai 300 scalini, Stand up Comedy Bologna, KULT Aps, Festival e Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, Forlimpopoli Didjin’Oz Festival, Associazione Giovanile Sintònia Trevignano Romano, Fondazione Musica Insieme, Fondazione Pietà de’ Turchini, ASP Rinascimento 2.0, Appennino Festival, Festival dei Borghi di Canossa, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, Casa dei risvegli Luca De Nigris, CSI, Rimini Classica, La Milanesiana, Diazzi Management, La Risonanza, l’Associazione Hendel e Fundacja Kro?nie?ska im. Ignacego Paderewskiego, Teatro del Baraccano, ANBIMA, Orvieto Festival della Piana del Cavaliere, Festival In Mezzo Scorre il Fiume.

Fondazione Entroterre è un ente del terzo settore che crede nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Incubatore di progetti e realtà culturali, realizza eventi e spettacoli che hanno come obiettivo lo sviluppo dei singoli territori attraverso la forza della cultura, utilizzando un approccio concreto e partecipativo. Ascoltare le comunità, capirne le esigenze, studiarne le possibilità di sviluppo: da qui Fondazione Entroterre parte per elaborare progetti che valorizzino il loro potenziale culturale e sociale. Il modello Entroterre favorisce lo sviluppo di reti e circoli virtuosi: creando connessioni, mettendo in contatto le persone, il pubblico e il privato, aziende, associazioni e istituzioni, avvicinando mondi diversi. In questo modo il festival, il concerto, l’evento sono il risultato finale di un processo che crea rigenerazione sociale, inclusione, partecipazione. E la cultura diventa un valore per tutti.

Informazioni

24 agosto ingresso gratuito. 25 e 26 agosto: biglietti interi 12,00 euro, biglietti ridotti 10,00 euro https://www.vivaticket.com/it/tour/fondazione-entroterre/3379?culture=it-it. www.entroterre.org, info@entroterre.org