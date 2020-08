"C'era una volta in America", il concerto all'Arena San Domenico

E' in programma per mercoledì 16 settembre alle 21:30 il concerto "C'era una volta in America". Location l'Arena San Domenico di Forlì che farà da cornice all'esibizione di "AlternaTrio" con la partecipazione del solista internazionale Mario Marzi, sassofoni, Yuri Ciccarese, flauti, Pierluigi Di Tella, pianoforte. L'ingresso è graqtuito.