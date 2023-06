“C’era una volta in Romagna, Speciale San Giovanni": visita guidata a Terra del Sole

Indirizzo non disponibile

Vita e morte, riti e tradizioni , tra il sacro e il magico, lungo tutto l’ Anno, lunéri e antichi mestieri di una volta, con un particolare “focus” sulla ricorrenza di San Giovanni, il patrono di Firenze e anche di Terra del Sole, il rinascimentale capoluogo della “????????? ?????????? ?? ???????? ???????????”, legata al Solstizio d’Estate …

Un progetto di visita guidata a cura di Chiara Macherozzi , Guida Turistica della Regione Emilia-Romagna, con itinerario etno-antropologico, all'interno del Museo dell'Uomo e dell'Ambiente, in Palazzo Pretorio, Terra del Sole, dove sono ricostruite la vita nelle Campagne , la Casa del Contadino con annesse la stalla, l’aia e la cantina , le usanze e i mestieri della Romagna di una volta.

Ritrovo: h. 21 sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, Piazza D’Armi, Terra del Sole

Durata della visita guidata : 2 ore nel complesso.

Prenotazione Obbligatoria : tassativamente entro il 21 Giugno tramite whatsapp scritto al 349-8087330.

SE ENTRO il termine prestabilito NON sarà raggiunto il quorum minimo necessario per effettuare la visita guidata , la suddetta visita guidata *NON* si effettuerà’

Tariffe a testa:

_€ 10 a partire dai 19 anni di età

_ € 8 dai 14 anni ai 18 anni di età

_ € 6 dagli 11 ai 13 anni

E’ richiesto , inoltre , un contributo di OFFERTA LIBERA alla PROLOCO DI TERRA DEL SOLE, che gestisce il suddetto Museo

Tenendosi all’interno di Palazzo Pretorio, la visita guidata anche in caso di maltempo