"C'mon c'mon" con Joaquin Phoenix alla Sala San Luigi

La Sala San Luigi per chiudere il mese di maggio sceglie il film "C'mon C'mon" di Mike Mills con Joaquin Phoenix e Woody Norman. Il film verrà proiettato venerdì 27 e sabato 28 alle 21, domenica 29 alle 18:15 e alle 21. Martedì 31 alle 21 la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.

Quando Viv è costretta ad occuparsi del marito in piena crisi mentale, un po’ come una scommessa, affida suo figlio Jesse a suo fratello Johnny, lo zio, che inizia una turbolenta, ma gratificante relazione con il piccolo. Quest’ultimo è iperattivo, estremamente intelligente e dotato di una fantasia vivida ma ingestibile, tutte caratteristiche complicate da gestire, soprattutto dall’uomo, taciturno, introverso e per nulla incline alla chiacchiera e al gioco.