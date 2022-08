Cala il sipario sui Venerdì d’estate a Bertinoro tra degustazioni e musica

Prezzo non disponibile

L’ultimo appuntamento con i “Venerdì d’estate” di Bertinoro va in scena il 19 agosto. A partire dalle ore 19 saranno attivi i banchi d’assaggio: in degustazione ci saranno i vini delle cantine Giovanna Madonia e Tenuta La Viola e l'olio extravergine bio delle aziende Nardini Loretta e Monti. Le proposte gastronomiche sono a cura della Rimbomba.

Dalle 21 al via la musica con “Tutto il rock del ragazzo della via Gluk”, omaggio a Celentano dalla tribute band composta da Michele Barbagli e Gabriele Graziani. Sotto il loggiato comunale esposizione delle opere dell’artista Massimo Marchetti.

Dalle 19 alle 24 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia