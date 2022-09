All'Eremo dei Toschi tra passeggiata e yoga

ll terzo sentiero del progetto "Calma la mente in Natura" che Spazio Trekk propone in collaborazione col Centro Visite di San Benedetto in Alpe è quello che giunge all'Eremo dei Toschi.



La partenza è ad Osteria Nuova, un tempo con funzione di posta e ristoro nella zona di confine fra Romagna e Toscana. Da qui ci immettiamo in una storica mulattiera che procede a sinistra del fosso Pian di Soia attraverso boschi di cerri, aceri, castagni. Il nostro stradello ben segnato sale sempre parallelo al torrente e dopo un piccolo guado sull’affluente di sinistra ci porta ad attraversare una faggeta arricchita da altre varietà di piante come aceri campestri e carpini. A monte incontriamo una radura erbosa e qui, a 904 m di quota troviamo il suggestivo l’Eremo dei Toschi che nel medioevo svolse funzione religiosa come insediamento monastico, forse fondato da San Romualdo che venne in questa valle nei primi anni del mille. In tempi recenti questa struttura è stata recuperata e adibita a rifugio ma resta ancora molto suggestiva per il superbo isolamento alla sommità del vallone del fosso Pian di Soia.

Ed è proprio in questo luogo magico e solitario, nei prati davanti all'Eremo che ci accingiamo a fare una pratica rigenerante e distensiva a base di sequenze dolci ma dinamiche che ci conducono lentamente dentro ad un flusso meditativo simile a quello sperimentato poco prima, quando camminando in silenzio con grande concentrazione e attenzione al respiro, ci sintonizziamo con le alte vibrazioni di questo spazio di grande Pace.

A seguire, in quell'accogliente spiazzo erboso e soleggiato (si spera) consumiamo un gustoso pic nic con pranzo al sacco e dopo una piacevole siesta sotto il tiepido sole di settembre torneremo alla base discendendo dallo stesso sentiero pieni di gioia e carichi di energia positiva.

Informazioni.

DOVE: ore 9.30 Osteria Nuova

Strada Statale 67 Tosco Romagnola, 21, 50060 San Godenzo FI

Difficoltà: FACILE

Durata: 5 ore (soste comprese)

Distanza: 7km circa

Dislivello: 300mt. circa

Quota escursione: 20€ adulti 10€ bambini comprensiva di accompagnamento escursionistico e pratica yoga. Se non i ha il tappetino lo procura Spazio Trekk

Al momento della prenotazione si riceverà una mail con tutte le informazioni per svolgere l'escursione in sicurezza, adeguatamente abbigliato ed accessoriato.

GUIDA: Annalisa Romagnoli– Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, regolarmente registrata e assicurata, tessera ER857 Insegnante di Yoga certificata Yoga Alliance

INFO e PRENOTAZIONI:

Annalisa 339/2549407

suryachandra04@gmail.com

entro sabato 17 settembre ore 12



Namaste ?