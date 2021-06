"Cammina insieme a noi": da Cusercoli a Civitella lungo la via Romea Germanica

"Cammina insieme a noi" è l'iniziativa proposta dall'associazione 'Il Molino' per domenica 13 giugno. Il ritrovo è alle ore 09:00 al Castello di Cusercoli, per poi incamminarsi, percorrendo la Via Roma Germanica, alla volta di Civitella dove alle 12:30 circa si raggiungerà il Santuario della Suasia. Durante il percorso sarà previsto un ristoro gratuito per tutti i partecipanti.

Dati percorso: 9,3Km - grado di diificoltà T - dislivello 140mt circa. Verrà garantito servizio di ritorno alle proprie auto

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI 11 GIUGNO chiamando GILBERTO ZANETTI (ASS. IL MOLINO) tel 340 8149125