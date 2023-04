Camminata alla scoperta del parco di via Bengasi, del Cimitero Monumentale e dell'ex Foro Boario

Sabato 15 aprile, con appuntamento e partenza alle ore 16.00 dal parco Paul Harrys, ingresso via Bengasi 38, Forlì, si svolgerà una camminata condotta da Gabriele Zelli che toccherà alcune zone della città. Dopo il saluto di Loretta Poggi, coordinatrice del Comitato di Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto, e di Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Forlì, verranno raccontate le storie del parco Paul Harris, dove un tempo operava una fornace, e del vicino vecchio edificio che ha ospitato l'attività di un tabacchificio.

Successivamente i partecipanti all'iniziativa saranno condotti al Cimitero Monumentale, dove Alvaro Lucchi illustrerà alcune delle tombe più importanti. La camminata proseguirà passando all'interno del Cimitero di guerra degli Indiani di via Ravegnana per poi raggiungere l'ex Foro Boario.

L'iniziativa, che è promossa dal Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto e dall'AUSER Forlì per stimolare la conoscenza della storia della città, avrà un seguito durante i restanti sabati pomeriggio di aprile. Il 22, con partenza alle ore 16.00 dal parco di via Scaldarancio, saranno posti al centro dell'attenzione dei partecipanti il Seminario vescovile, la Celletta di via Lunga, la Chiesa di San Benedetto e il canale di Ravaldino. Mentre durante la camminata del 29, che partirà dal parco della Pace, Gabriele Zelli racconterà le storie delle vecchie mura, dell'ex convento di Santa Chiara, degli antichi orti di via Curte, dell'ex Monastero della Ripa, dell'ex Filanda Maiani e di Porta Schiavonia.

Le camminate della durata di due ore circa son adatta a tutti e non presentano particolari difficoltà. Non è necessario prenotare. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.