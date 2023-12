Torna al Parco Urbano la Camminata di Babbo Natale. E aiuterà i bimbi disabili

Il Lions Club Forlì Host organizzerà per martedì 26 dicembre la settima edizione della “Camminata di Babbo Natale”. Con tale evento intende promuovere nella cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini, il valore del movimento e dell’attività fisica, non finalizzati alla competizione agonistica, e l’importanza della solidarietà.

La camminata partirà dal parco urbano Franco Agosto, in prossimità del chiosco bar e si snoderà per le vie del centro della città per poi ritornare al punto di partenza. Sono previsti due percorsi, uno di circa 3 chilometri e uno di 7 chilometri con ritrovo dalle ore 9.30 e partenza alle 10.30 (iscrizioni ad offerta libera). È prevista una raccolta fondi che saranno devoluti a favore dell'Associazione "Un Due Tre Stella" di Forlì, per un progetto destinato a bambini affetti da disabilità. Inoltre, come già avvenuto in passato si raccoglieranno occhiali da vista usati che, dopo essere verificati e rigenerati, saranno destinati alle popolazioni disagiate del Terzo Mondo. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un cappellino di Babbo Natale e palloncini colorati a tutti i bambini.

I cospicui fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono stati utilizzati per sostenere le popolazioni colpite dal sisma dell’Italia Centrale e per acquistare: di un cane guida per ciechi, un'apparecchiatura medica per lo screening di difetti di vista nei bambini per l'Ospedale Morgagni-Pierantoni, un autoveicolo poi donato all’Istituto Oncologico Romagnolo per il trasporto dei pazienti, una cucina per la mensa dei poveri dell’Associazione San Francesco di Forlì, di generi alimentari per Emporio della Solidarietà della Caritas.

"Quella di quest’anno sarà la settima edizione di una manifestazione che ha avuto un successo crescente nel corso degli anni - dichiara Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Lions Club Forlì Host -, diventando un evento atteso nella nostra città. Si tratta ormai di un appuntamento che tanti aspettano, una mattinata in movimento camminando in compagnia per le vie di Forlì, alla scoperta degli splendidi scorci del centro storico".