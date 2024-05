"Camminata di maggio": trekking nei dintorni di Civitella

Continuano gli appuntamenti del Maggio Civitellese: domenica 12 maggio è in programma la "Camminata di Maggio" con un'affascinante itinerario ad anello nei dintorni di Civitella in sentieri poco battuti e immersi nella natura.

Il ritrovo è alle 8.45 nel piazzale del Santuario della Suasia (Via dei Mille n. 2, Civitella di R.) con partenza alle 9.15. Al termine dell'escursione sarà possibile pranzare alla trattoria pizzeria "Da Piseppo" al prezzo convenzionato di 20 € (antipasto, primo, dolce, bevande, digestivo). Prenotazioni alla camminata e al pranzo entro venerdì 10 maggio al numero: 3386910716 (Manuel). L'iscrizione alla camminata ha un costo di 5€ che saranno devoluti in beneficenza.



DATI TECNICI

Lunghezza: 7,1 km

Dislivello: +/- 286 m

Durata: 3 h con soste

Difficoltà: Facile / Medio

Ritrovo ore: 8,45 c/o Santuario Suasia

ITINERARIO: Suasia, Badie, Terma di Sopra, Val Maestra, Suasia.

L'escursione sarà guidata da una Guida Ambientale Escursionistica.