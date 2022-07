Camminata per le vie della città alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia di Forlì

Venerdì 8 luglio, con ritrovo alle ore 20.45 all'ingresso dei Giardini Orselli, lato parcheggio di Piazza Cavour, Forlì, si svolgerà il secondo appuntamento dedicato alle donne che hanno fatto la storia. Anche in questo caso la camminata guidata per le vie della Città di Forlì sarà caratterizzata dai monologhi, a cura dell'Associazione Malocchi e Profumi, che vedranno protagoniste: Antonietta Cimolini, Maria Farneti, Iris Versari, Tina Gori, Caterina Sforza. Mentre le narrazioni storiche di Gabriele Zelli saranno dedicate al ricordo di Amelia Maiani, Aloisa Guarini Matteucci Degli Angeli, donne aviatrici, Eugenia Savorani Tadolini, Giulietta Simionato, Ines Lidelba, protagoniste nell'arte del canto, di Matilde Hakin, Camelia Matatia, Pierina Silvetti, Pellegrina Rosselli Turco, Itala Spazzoli, Franca Ferrini, le cui vite sono state segnate dalla seconda guerra mondiale, e Cia Degli Ubalini, condottiera del Trecento. Partecipazione libera. Per eventuali informazioni telefonare sempre al 3311040192.