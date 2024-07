Camminata serale e concerto a Ladino

Mercoledì 24 luglio, con ritrovo e partenza alle ore 19.45 dalla Chiesa di San Martino in Ladino, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta della storia del luogo e alle sue caratteristiche di carattere naturalistico. In particolare verrà data rilevanza alla presenza del Bosco di Ladino, alla costruzione nel 1270 di una pieve che nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni fino a diventare la chiesa attuale, di particolare pregio architettonico e storico.

Sarà messa in evidenza anche la storia di alcuni edifici che da secoli caratterizzano i luoghi e quella della chiusa del Ferragano, che consente di immettere acqua nel canale dei Romiti. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro "Ladino, il bosco e il fiume" di Gabriele Zelli, foto di Fabio Casadei. Nell'occasione sarà possibile acquistare il volume "Un n'è mai témp par muri'" di Mario Vespignani (10 euro). Il ricavato della vendita della pubblicazione, che contiene 62 zirudële e poesie in dialetto romagnolo, sarà interamente devoluto all'Istituto Prati per iniziative a sostegno delle persone bisognose.

A seguire, verso le ore 21.15, presso l'area parrocchiale di Ladino, il Trio Iftode eseguirà un concerto. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere, proporranno brani della tradizione popolare romagnola e internazionale.

Partecipazione libera. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.