Il terremoto a Forlì: camminata raccontata nel centro storico

Domenica 24 ottobre, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 da Piazza Saffi (lato Palazzo Comunale), sarà in programma una passeggiata condotta da Gabriele Zelli nei luoghi del centro storico di Forlí colpiti in passato da eventi tellurici, come l'Abbazia e il campanile di San Mercuriale, la Chiesa di San Francesco Grande e il Monastero delle Clarisse Urbaniste. Per ogni edificio verrà raccontata la storia a partire proprio dai danni arrecati dai diversi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione SOS Protezione Civile Forlì nell'ambito della giornata di sensibilizzazione sui temi della prevenzione contro le calamità naturali dal titolo "Io non rischio".

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni Gabriele Zelli: 3493737026.

La camminata non si effettuerà in caso di pioggia.