Camminata tra le stelle a Meldola

Una serata tra la terra e le stelle, lungo un suggestivo percorso serale tra natura e osservazioni astronomiche.

Dopo il ritrovo presso Monte Velbe poco prima del tramonto, si potrà ammirare la Valle del Vento e i suoi calanchi con la luce calda del calar del sole, per poi intraprendere il cammino lungo la Strada degli Alpini, ascoltando la notte ed i suoi abitanti, tra realtà e leggenda.

Tornati a Monte Velbe, l'astronoma Paola Giorgini, con l'ausilio di un apposito puntatore laser (non è presente un telescopio), illustrerà gli oggetti visibili in cielo, stelle, pianeti, costellazioni, raccontando la mitologia e la fisica dei corpi celesti.

- DATA: sabato 24 luglio 2021

- ORARIO: - Ritrovo ore 20.00 / partenza ore 20.15

- QUOTA: € 12,00 a persona (€ 6,00 fino a 15 anni)

La quota comprende guida ambientale autorizzata (Danio Miserocchi) e spiegazioni dell’astronoma Paola Giorgini

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Esclusivamente messaggio Whatsapp a Stefano Baiocchi 3292015682 (NO telefonate)

- MAPPA RITROVO: parcheggio presso indicazione “Monte Velbe – Valle del Vento” (comune di Meldola, FC); il punto esatto verrà indicato per messaggio agli iscritti: https://bit.ly/ritrovo_stelle

- DURATA: 3 ore circa compresa osservazione astronomica

- L’osservazione astronomica verrà realizzata tramite puntatore laser astronomico (non è presente un telescopio) con relativa spiegazione da parte della guida esperta in astronomia.

- PERCORSO ADATTO A TUTTI

- LUNGHEZZA: 5 km circa

- EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking o comode da camminata; eventuale coperta per le soste; giacca o felpa (di notte cala la temperatura)

- OBBLIGATORIA TORCIA ELETTRICA consigliata torcia frontale

- In caso di maltempo o cielo previsto troppo nuvoloso l’evento verrà annullato e gli iscritti avvisati ESCLUSIVAMENTE tramite Whatsapp.

- Verrà osservata la normativa anti - Covid vigente al momento.

