"Campisonori", una nuova esperienza tra musica, autori e degustazioni: tra gli ospiti Equ, Marianne Mirage, Vince Vallicelli

Dall'apertitivo alla musica live in un contesto naturale nasce "Campisonori" con lo slogan “Ascolta il vino,degusta la musica”. Una serie di serate, principalmente il giovedì, ad ingresso libero, che vanno da fine maggio ad agosto, a Monte Paolo di Dovadola nel giardino della Trattoria Montepaolo. Aperitivo in musica con Fabrizio Sirotti che presenta una selezione musicale e 'live loop', degustazioni affidate ad Eleonora e Franco Gamberini, titolari della trattoria, incontri con autori, musica live.

"Ritengo sia arrivato il tempo di massima libertà all’aria aperta, giocando, brindando, ascoltando buona musica e tutto quello che concerne il divertimento in un luogo immerso nel verde delle nostre colline con vista fino al mare", afferma il direttore artistico Roberto Martini.

La selezione musicale è affidata a Fabrizio Sirotti, pianista ,compositore e arrangiatore, che unisce elettronica ed acustica in un unico impasto sonoro nel quale influenze jazz, musica da film e piano contemporaneo si fondono nell’arrangiamento improvvisato in tempo reale. Ci saranno cibi della tradizione, come il tortello alla lastra o a tema, come paella e tapas con sangria, per le serate di flamenco dal vivo, una griglia da campo per cucinare spiedini di carne, accanto alla degustazione di vini bollicine, birre belghe alla spina,oltre a bevande alternative e cocktail.

Ecco alcuni degli appuntamenti, che si terranno comunque ogni giovedì con selezione musicale, aprtitivo e degustazioni. Ci saranno poi altre date, per Ferragosto, San Lorenzo ed il solstizio d'estate.

La partenza è per il 26 maggio, accanto a Sirotti ci sarà Ariane Diakite vocalist. Il 2 giugno aperitivo con l’autore e musica: Gianfranco Bacchi presenta il libro “Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando della Amerigo Vespucci. Il 21 giugno il cantautore romagnolo Marcello Pieri, autore di “Se fai l’amore come cammini”, sarà dal vivo con Corrado Cacciaguerra alla chitarra. Il 30 giugno Equ live, il nuovo progetto musicale della band romagnola presente a Sanremo e Gabriele Graziani, per l'aperitivo con l’autore intervisterà lo scrittore ravennate Eugenio Baroncelli. Il 4 agosto Vince Vallicelli presenta il nuovo disco in dialetto scritto da Molinari "Vèc burdèl". Il 27 agosto sarà ospite la cantautrice forlivese Marianne Mirage che partirà al mattino con "Sex Yoga & Rock’n Roll" fino al concerto serale.