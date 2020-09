Campitelli, Amarcord Swing e New Drops, continuano gli spettacoli "In riva al lago"

Proseguono gli eventi in programmazione a Calafoma il 21, 22 e 23 settembre per la rassegna "In riva al lago".

Lunedì 21 settembre alle 21:15 si comincia con Denis Campitelli e il suo "Purbion di Romagna", poesie, monologhi e aneddoti della nostra terra. Un’antica nebbia, a volte visibile a volte invisibile, avvolge da sempre l’uomo. Spesso gioca a fargli perdere la strada e a lasciarlo senza punti di riferimento. Ora quell’antica nebbia si è addensata e trasformata in Purbión, polverone. Ulisse, nel poema di Tonino Guerra, capisce di essere ritornato nella sua Itaca grazie al profumo di un’erba selvatica, tipica della sua terra. Per noi invece la buona notizia arriva da un suono selvatico che conosciamo bene, il suono della lingua romagnola: A qué i scór in Rumagnöl. A sém arivé a ca!

Martedì 22 settembre ore 21:30 spazio agli Amarcord Swing. Il nome del gruppo, Amarcord, è un richiamo voluto al passato, alla memoria, e alle canzoni che rappresentano la nostra storia: il gruppo racconta l'Italia di ieri, gli anni venti-trenta-quaranta, la quotidianità, i sogni, i sacrifici, l'Italia del dopolavoro e l'Italia in bicicletta. Il repertorio racchiude un trentennio di musica italiana, di canzonette che partono dal “Come pioveva” di Armando Gill (1918) passando ai classici “Ma le gambe”, “Parlami d’amore Mariu”, “mille lire al mese” fino ad arrivare con il Quartetto Cetra a “La bella Gigogin”, brano scritto nel 1954.

Mercoledì 23 settembre alle 21:30 tocca infine ai New Drops. Il gruppo nasce nel 2018 dalla confluenza di precedenti gruppi e da subito percorre le tradizionali strade del rock degli anni 60, 70, 80, con particolare riferimento ai brani di successo mondiale delle più acclamate band della storia. Da quest’anno al repertorio si aggiungono brani del rock italiano, sempre degli anni 80, 90.

Ingresso per la cena, obbligatoria per assistere all’evento, dalle 19:30 alle 20:00. Inizio spettacolo ore 21:30, il tutto euro 20. Per ragioni di ambiente e di distanziamento i posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione: 349 6313067 (Calafoma).