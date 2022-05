Dopo lo stop torna il Campus Festival: tre giorni aperti ai cittadini tra musica, cibo e incontri

Dopo tre anni dall’ultima edizione, datata 2019, che ha portato all’incirca 6000 persone in tre giorni nell’area del Campus Universitario, ritorna a Forlì l’attesissimo Campus Festival, giunto alla quinta edizione. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio in piazzale Igino Lega si vivranno tre giorni di musica, cibo, drink, sport e incontri culturali, aprendo ai cittadini di Forlì e non solo la struttura e gli spazi del Campus Universitario.

I cancelli saranno aperti dalle 18 alle 2 per quanto riguarda venerdì, quando si esibiranno gli Espana Circo Este introdotti da Veronica Rambelli e Petunia Sauce, e sabato, in occasione del concerto dei Post Nebbia aperti da Kasto; apertura dalle 15 alle 22 nella giornata di domenica, quando sarà organizzato un torneo di Basket 3v3 in collaborazione con Cusb Forlì, e una serie di dj set locali.

Il costo per l’ingresso è ad offerta libera a partire da 2 € e l’intero evento è stato organizzato con la collaborazione di Jump Cafè, Jump Group, Heco, College Fest, e Jump in da basket e con il patrocinio del Comune di Forlì e di Unibo.