"Cani": la mostra personale di Carlo Rivalta curata da Matteo Sbaragli

Casa Candischi presenta "Cani" mostra personale di Carlo Rivalta curata da Matteo Sbaragli



....seduto, no non mangiare, ora mangia, a cuccia, gioca, dai la zampa, non disturbare, stai qui, vai lì, non salire sul letto, aspetta il mio ritorno e non abbaiare, prendi la palla, prendi il bastone, no adesso la palla no, non giocare, non guaire, saluta la mamma, mettiamo il cappottino, vai a prendere il guinzaglio, non mangiare la tua cacca.......



dal testo di Matteo Sbaragli