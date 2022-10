"Fido in galleria": torna l'appuntamento per gli amici a 4 zampe al Centro commerciale Puntadiferro

Per il terzo anno torna al Centro Commerciale Puntadiferro l'evento Fido in galleria!, organizzato con la Direzione del Centro e dedicato a bambini, genitori e agli amici a quattro zampe, è patrocinato dal Comune di Forlì – Assessorato del Benessere Animale.



Domenica 6 novembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, ci saranno in contemporanea all’interno e all’esterno del centro commerciale 3 aree attive: uno spazio esterno dedicato alla mobility, dove educatori cinofili professionisti faranno provare comuni percorsi (tubi, ostacoli, slalom ecc) ai cani e ai loro proprietari, spiegando i benefici che tale esperienza porta nella coppia pet-partner nella vita quotidiana, cioè quando tali superfici si incontrano in città, in un centro commerciale o in un parco affollato; un primo spazio all'interno della galleria dedicato alle consulenze: un educatore cinofilo professionista sarà a disposizione delle famiglie per dare consigli utili per la gestione quotidiana del cane e per migliorare la relazione cane-proprietario; un secondo spazio all’interno della galleria dedicato in particolare ai bambini: nell'area Fido Lab i bimbi potranno costruire divertenti problem solving per cani, utilizzando materiali di riciclo (bottiglie, scatole ecc) e potranno trasformarsi in simpatici animaletti con le maschere animali.



Alle 14.30 si terrà anche una passeggiata socializzante con educatori cinofili e guida ambientale. Ci si può iscrivere sito del centro commerciale accedendo all'area riservata.