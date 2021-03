Cantori, fumetti e racconti per il Sommo Poeta: così i forlivesi celebrano Dantedì

Il 25 marzo è Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, e per l'occasione l’Emilia Romagna celebra il Sommo Poeta con iniziative istituzionali, letterarie, espositive, performative e didattiche, sia online che “dal vivo”.

In fuga dalla Toscana, Dante raggiunge Forlì ospite di Scarpetta Ordelaffi, che nel marzo del 1303 accoglie l’esule e gli assegna l’incarico di epistolarum dictator. In occasione del 25 marzo, la città celebra Dante trasformando piazza Aurelio Saffi in un’agorà dedicata al Poeta, con un flash mob che vedrà 33 cantori declamare la prima e l’ultima terzina di ogni canto di ogni Cantica della Divina Commedia. Partenza con il primo canto dell’Inferno letto da Franco Palmieri dell’associazione Direzione21 che organizza l’evento (www.facebook.com/direzione21). Dante: 1, 100, 1000 volti! è l’originale mostra organizzata dalla Fumettoteca di Forlì che sarà online il 25 marzo e che espone contenuti conosciuti e inediti, tavole di fumetti realizzati da tantissimi autori, parodie e narrazioni su Dante Alighieri, attraverso un’ottica alternativa. Da vedere al link https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/index.php?SMExt=SMPages&SMPagesId=e92a0f6e92b2e7e62a12057f7d459657



Anche Forlimpopoli celebra Dante. Qui il Poeta trascorse i primi giorni dell’esilio, nella città del padre della cucina italiana Pellegrino Artusi, che si spostò a Firenze, scambiando così il paese natale col Sommo Poeta. Due storici, Mario Proli (ottocentista) e Sergio Spada (medievalista), racconteranno della Forlimpopoli che trovò Dante nel 1301 e della Firenze che conobbe Artusi nel 1851. L’evento, dal titolo "Luoghi dell'esilio: la Forlimpopoli che accolse Dante e la Firenze che accolse Artusi", sarà in streaming dal Teatro Verdi sulla pagina facebook del Comune di Forlimpopoli alle ore 21.00 (www.facebook.com/ComunediForlimpopoli).