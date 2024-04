Capire il passato per vivere felici: film di Helena Norberg-Hodge e mercatino scambio

Sabato 20 aprile il ciclo di iniziative sul contrasto ai cambiamenti climatici e sostegno a stili di vita sostenibili, iniziata lunedì 15 con Mercadini e Fantini, continua con un evento organizzato da La materia dei sogni APS, Spazio 2030 APS, Fridays for future e Parents for future Forlì all'associazione Inzir, viaggiatori in circolo di Forlì.

Dalle ore 19 swap party organizzato da Spazio 2030: si portano le cose vecchie (fino a un massimo di 3 articoli) tra abbigliamento, accessori e piccolo arredo, in cambio saranno consegnati da 1 a 3 gettoni per ogni articolo portato, in base al valore. Con i gettoni si potranno "acquistare" le cose portate da altre persone. Se non si avesse nulla da portare basterà rispondere a qualche domanda sull'Agenda 2030 per ottenere alcuni gettoni.

Dalle ore 21, proiezione gratuita, organizzata da La materia dei sogni, del documentario "Capire il passato per vicvere felici", ambientato in Ladakh, regione himalayana dell'India. Una realtà incontrovertibile ritratta da Helena Norberg Hodge con la semplicità che deriva da una rara profondità di sguardo. Il film pone domande decisive su tutta la nozione di progresso ed esplora le cause profonde del malessere della società industriale.

Evento realizzato nell’ambito del Progetto “CLIMA E LEGALITA’: SINERGIE E SOSTENIBILITA’ NELLE COMUNITA’- approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR2241/2022” e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per info 3452747503