A Capo Nord in bici, l’impresa di due forlivesi raccontata tra parole ed immagini

Appuntamento in programma martedì 3 maggio, ore 21.00, con l'associazione Inzir Viaggiatorincircolo dove si potrà conoscere "Capo Nord in bici", l’impresa di due forlivesi, 2 modi diversi di viaggiare, 1 solo obiettivo.

Cos’anno in comune Valerio Fregnani ed Edoardo Ugolini? La voglia di misurarsi con se stessi. Chi decide di organizzare il viaggio in completa autonomia senza troppi dettagli e soprattutto senza un tempo definito e chi invece decide di partecipare ad una ultra-Race denominata “North Cape 4.000” tra le più dure nel ciclismo, ovvero arrivare a Capo Nord nel minor tempo possibile. Obbietivo raggiunto per entrambi. Fregnani ha percorso 20.000 km circa, Forli’- CapoNord e ritorno, considerando tratti con l’ausilio di mezzi pubblici. Per Ugolini invece viaggio di solo andata con partenza da Rovereto e seguendo una traccia prestabilita arrivo a Capo Nord dopo solo 18 giorni.

Ci sarà un confronto davvero singolare tra due viaggiatori che sebbene in due modalità diverse, hanno in comune la passione per i viaggi in bicicletta. Chi decide di pedalare con una vecchia bici attrezzata di carrello e borse abbondanti dove posizionare tutta l’attrezzatura per stare mesi lontano da casa e chi invece utilizza una bici Gravel di ultima generazione, munita del minimo indispensabile per rimanere leggero e percorrere medie giornaliere elevatissime. Alla fine la soddisfazione di essere riusciti a compiere una sfida con se stesso e di avere impresso nella propria memoria ricordi indelebili.

Durante la serata non mancheranno foto e diapositive a testimonianza dei posti meravigliosi attraversati. Per partecipare è sufficiente la tessera Arci in corso di validità.