"Capodanno Creative Lab" a Forlimpopoli

Proseguono i laboratori gratuiti per bambini organizzati a Casa Santa Monica (via Saffi n. 68), durante il periodo natalizio dalla cooperativa sociale “Paolo Babini”. Il prossimo appuntamento è per venerdì 30 dicembre, dalle ore 16.30, quando si svolgerà il "Capodanno Creative Lab". Ad animare il pomeriggio le storie e le letture animate della della Compagnia dei Giunchi .

A chiudere il ciclo, martedì 3 gennaio, sempre alle ore 16.30, “It’s Christmas”, canzoni e storie in lingua inglese per i piccoli dai 3 ai 5 anni.