Dal baule dell'auto al banco del mercato: secondo appuntamento con il Car boot market

Torna il Car boot market. Secondo appuntamento a Forlì con il mercatino tipicamente inglese in cui i cittadini si riuniscono e con un banchetto davanti al baule della propria auto vendono oggettistica, complementi d'arredo e capi di abbigliamento in buono stato ma che non servono più. Nell'area della vecchia fornace in Piazza Orsi Mangelli, nei pressi del centro commerciale "I Portici", domenica 27 febbraio, l'appuntamento è dalle 8:30 fino al tramonto con circa 80 espositori.

L'obiettivo è riqualificare gli articoli ancora utili ma depositati nelle case o nelle cantine dei privati che vi partecipano. Ecologico e semplice, il Car Boot Market riprende il concetto dei "sales" inglesi espandendolo a un'occasione di scambio d'oggetti, idee e buone pratiche. Già fissate le prossime date: 27 marzo, 24 aprile, 22 maggio, 25 settembre, 23 ottobre e 27 novembre.

Per informazioni: 349 6377083