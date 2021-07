"Cara Forlì": due giorni nel ricordo di Secondo Casadei. Tra orchestre e ballerini arriva anche Andrea Mingardi

Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della scomparsa del maestro Secondo Casadei e nell’anno della scomparsa del nipote Raoul, l'Amministrazione Comunale di Forlì ha promosso, in collaborazione con la famiglia del maestro, una significativa proposta culturale e musicale capace di restituire in pieno il significato dell’opera del grande “Strauss di Romagna” come veniva chiamato .

Arriva così la prima grande edizione di 'Cara Forlì' con la Grande Festa del Liscio per raccontare la lunga storia d’amore tra Secondo Casadei, Forlì e la Romagna, tra musica, libri, scuole di ballo, serie web tv, mostre di abiti e contest per i giovani per un rilancio di questa grande musica che sta di nuovo conquistando l’Italia grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo degli Extraliscio e un’auspicata ripartenza di tutto il settore.

Sarà una due giorni capace di festeggiare la centralità di Forlì nella nascita, crescita e sviluppo del liscio in Italia, grazie al grande Mercato del Lunedì dell’Orchestrale che si teneva in Piazza Saffi con il pullulare di capi orchestra, orchestrali e agenzie teatrali e, allo stesso tempo, grazie al grande appuntamento storico e iconico del Primo Maggio in Piazza Saffi a Forlì con protagonista assoluto Secondo Casadei, già allora insieme al nipote Raoul, con tutto il suo pubblico di Romagna.

Il PROGRAMMA



L’apertura sarà sabato 4 settembre alle ore 19 in Piazza Saffi con la presentazione del libro di Mario Russomanno “L’uomo che fece i romagnoli” , per proseguire con il meglio della produzione musicale Made in Romagna con le Orchestre di Roberta Cappelletti e La Storia di Romagna, presentate da Moreno Il Biondo, con ospiti di grande prestigio come Mirco Gramellini & Martina Ricci e il grande duo indimenticato di Renzo & Luana fino alle 24 accompagnati dai ballerini della New Dance Club di Forlì e intervallati dalla presentazione della web serie tv Secondo Tempo dedicata a Secondo Casadei presentata dalla figlia Riccarda.

Si riparte domenica 5 settembre dalle ore 17 sempre in Piazza Saffi e sempre con la presenza dei ballerini della New Dance Club, con il progetto Made in Romagna secondo Casadei del pianista Vittorio Bonetti insieme allo scrittore Cristiano Cavina, per proseguire con due progetti originali Made in Forlì dedicati al Liscio come l’Orchestra CosaFolk di Forlì dedicata alla riscoperta del folklore romagnolo composto da allievi e docenti di Cosascuola Music Academy di Forli, diretta da Giordano Giannarelli e ideata da Luca Medri, con Matilde Montanari, cantante, Raffaele Calboli, batteria, Ezio Tozzi, chitarra, Nicolas Biondini, basso, Maurizio Vallicelli, clarinetto e sax, Luca Calbucci, sax e clarinetto, Omar Brui, tastiere, Roberto Gori, fisarmonica e Giordano Giannarelli, fisarmonica e arrangiamenti per proseguire con l’Orchestra ForlìFolk formata da storici musicisti forlivesi come Moreno Lombardi, chitarra e voce, Vince Vallicelli, batteria, Mirco Picchi, pianoforte, Giorgio Fabbri, basso, Federico Montefiori, sax. Tra gli ospiti il cantante degli Equ Gabriele Graziani e gran finale con il cantautore bolognese Andrea Mingardi. Durante le due giornate si terranno le esibizioni dei vincitori del contest “Il Liscio nella Rete” dedicato ai giovani musicisti under 35 che reinterpretano i brani del miglior liscio romagnolo accompagnati da alcuni riconoscimenti speciali.



La prima edizione di Cara Forlì, per volontà dell'Amministrazione Comunale, grazie alla partnership con la Famiglia Casadei-Edizioni Sonora e alla produzione di Materiali Musicali, organizzatore del MEI, della Notte del Liscio e della Festa della Musica dei Giovani del Mibact, intende riportare di nuovo Forlì al centro del mondo di Secondo Casadei e del liscio in Romagna.

Per informazioni e prenotazioni dal 2 agosto: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì c/o Galleria del Municipio di Forlì - Lunedì e venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 12 – Solo informazioni: 0543.712627

Per informazioni e prenotazioni solo via mail dal 2 agosto: email caraforli@gmail.com indicando la data o le date che si intendono prenotare, nome , cognome, telefono, mail, numero di persone da prenotare e se congiunti.