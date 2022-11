Caramelle e tanto torrone: la Fiera di Santa Caterina apre il calendario degli eventi natalizi

Forlì celebra Santa Caterina, con la tradizionale fiera che apre il calendario degli appuntamenti natalizi in città. Ad ospitare bancarelle ricche di dolciumi sarà il quartiere San Biagio. La tradizione vuole che in questa occasione i mariti donino un buon torrone artigianale alle proprie spose. Per tutta la giornata in piazza Don Garbin, in prossimità della Chiesa di San Biagio, oltre a torrone, dolciumi e caramelle, trovate articoli da regalo, giochi e prodotti alimentari proposti da una quarantina di bancarelle in un dolce clima di festa.

Ogni anno, il 25 novembre si celebra Santa Caterina d'Alessandria – vergine e martire, anche se la Chiesa cattolica ha espresso i dubbi sulla esistenza storica di questa santa. In Romagna, soprattutto a Forlì e a Ravenna, Santa Caterina un tempo riceveva i maggiori tributi. Oltre ai torroni, i pasticcieri preparavano dei cioccolatini a forma di campana. Ma i dolci più tipici del 25 novembre sono i biscottini di pasta frolla, ricoperti da una glassa di zucchero o cioccolato, a forma di galletto o a forma antropomorfa, le cosiddette “caterine”. I galletti venivano regalati ai maschietti, mentre le “caterine” alle bambine.