Enrico Galiano e Carmelo Pecora tra i protagonisti di settembre a "Una piazza di libri"

Dopo gli appuntamenti di luglio e agosto, torna Una piazza di libri, rassegna letteraria del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizzata dall’agenzia Archimedia.

Giovedì 23 settembre alle ore 21, a Palazzo Pretorio arrivano gli scrittori Carmelo Pecora ed Eugenio Sideri. Pecora, ex ispettore capo della Polizia Scientifica di Forlì e navigato scrittore, ha dedicato il suo ultimo libro dal titolo Che pacchia ragazzi (Edizioni del loggione) al tema dell’immigrazione, un fenomeno che ha toccato momenti ancora più drammatici durante la pandemia. Accanto a lui, Eugenio Sideri, drammaturgo e regista ravennate alla sua prima prova da scrittore con Ernesto faceva le case (Pendragon). Il libro racconta la storia di una famiglia romagnola dal 1870 agli anni Sessanta del Novecento. Amore e anarchia, socialismo e antifascismo, mezzadria e cooperative sono i temi che conducono i protagonisti attraverso un lungo albero genealogico.

Venerdì 24 settembre, sempre alle 21 a Palazzo Pretorio, sarà la volta di Enrico Galiano, l’insegnante più famoso d’Italia. Con la sua webserie Cose da Prof ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook dimostrando come sia possibile fare divulgazione in maniera creativa e non paludata. Quest’anno ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori. Da allora, il professore ha scritto altri quattro libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di traduzione in tutta Europa ed è diventato una figura di riferimento per la stampa e la televisione. Alle 21 presso il chiostro di Palazzo Pretorio presenterà Felici contro il mondo (Garzanti).

Giovedì 30 settembre avremo un evento aggiuntivo. Sempre alle 21, Palazzo Pretorio ospiterà Marilù Oliva e il suo ultimo romanzo Biancaneve nel Novecento (Solferino). Scrittrice, saggista e docente di lettere, ha scritto numerosi noir e si occupa da tempo di temi d’attualità quali femminicidio e questioni di genere. Nel nuovo libro, mescola il presente al passato per raccontarci come il dolore e la sofferenza non si lascino dimenticare. Una bambina e un’anziana signora sono le due voci narranti che si contrappongono, come in un confronto a distanza. Un romanzo tenero e feroce, che entra nella Storia per farci capire come il male generi altro male, inevitabilmente. Come il nostro “passato” non passi mai, se non lo mettiamo a fuoco, con tutti i suoi errori e orrori.

Dialoga con gli autori il giornalista Corrado Ravaioli. È gradita la prenotazione all’indirizzo prenotazioni@unapiazzadilibri.it. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito previa esibizione del green pass, nel rispetto del decreto legge 105/2021.