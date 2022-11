"Carne incognita": le potenzialità dell’esperienza transfemminista in poesia

Candischi presenta: "Carne Incognita"di June Scialpi. Le potenzialità dell’esperienza transfemminista in poesia a cura di Luca Cenacchi



Si metterà a fuoco un tragitto nell’esperienza poetica dell’autrice, utilizzando come bussola alcune domande: come si potrebbe definire, in Italia, la poesia trans-femminista? Quali sono le sue ragioni e in base a cosa si giustificherebbe la sua necessità? Questi interrogativi aiuteranno a scavare nell’esperienza poetica di Scialpi la quale, in questa prima prova in versi, riprendendo le maggiori scrittrici del femminismo italiano, ci consegna un racconto familiare in versi capace di delineare il percorso interiore di un sé che riplasma il corpo.



È necessaria la tessera associativa.