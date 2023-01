Carri allegorici e coriandoli sfilano per le vie del Ronco: torna il Carnevale dell'Aeroporto

Ritorna con la 54esima edizione il Carnevale dell’Aeroporto, che avrà luogo per le vie del quartiere Ronco con la tradizionale sfilata di carri allegorici. Il grande appuntamento per grandi e piccini è per domenica 5 febbraio e in caso di maltempo verrà posticipato al 12 febbraio, con partenza da via Carlo Seganti 54. Il pomeriggio sarà animato dalla sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, che dalle 15.00, attraverseranno il quartiere Ronco con musica e coriandoli. La musica sarà affidata l dj set di Hydrogen e Fabio Flamo Flamini e la merenda allo stand gastronomico.