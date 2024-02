Torna lo storico appuntamento del Carnevale Civitellese

I carri e le maschere sono in preparazione già da tempo, per essere pronti a questo appuntamento della tradizione. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 15.00, a Civitella di Romagna va in scena la 63esima edizione del Carnevale Civitellese, conosciuto in tutta la val Bidente e non solo e organizzato dall'Associazione Carnevale Civitellese con la collaborazione di Comune e Pro loco.

Nel centro del Comune, attirando moltissimi visitatori, sfileranno i famosi carri allegorici e i gruppi mascherati, accompagnati da spettacoli intineranti, tutto intorno a piazza Matteotti, dove sono attesi bambini e non in maschera. La storia di questo Carnevale è antica: secondo una testimonianza dello storico Addis Sante Meleti, le celebrazioni del carnevale a Civitella risalgono al 1688. A partire dal 1961, la tradizione si è consolidata e il carnevale ha assunto un’autonomia e una forte caratterizzazione sul territorio comunale. Inoltre, la partecipazione attiva della comunità locale e la nascita di forme associative dedite all’organizzazione e alla promozione del carnevale hanno consentito lo sviluppo di attività artigianali di lavorazione della cartapesta di alto livello qualitativo.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva. Ingresso ad offerta libera.