Torna in Carnevale in piazza Saffi con la magia del Circo: artisti internazionali per un grande spettacolo di acrobazie

In occasione delle celebrazioni del Carnevale 2023, a Forlì sbarca La compagnia di Icaro, palcoscenico straordinario di acrobazie sui trampoli e grandi apparati scenici con artisti circensi internazionali. L’appuntamento è fissato per domenica 5 marzo a partire dalle ore 17 in Piazza Saffi.

“Il sogno di volare si realizza con la fantasia”: questo il filo conduttore delle performance itineranti degli acrobati che trasformeranno il centro storico e la splendida cornice di Piazza Saffi in un grande circo all’aria aperta.

Parate di trampolieri-angeli in frac bianchi che danzeranno leggeri con eleganti dame; sfilate di farfalle giganti dalle ali coloratissime; cortei di musicisti su trampoli con il classico aspetto di soldatini-giocattolo; giochi collettivi nei quali il pubblico sarà chiamato a partecipare gonfiando grandi palloncini di tre metri per poi lanciarli insieme in cielo; il gran finale con cavalli luminosi scolpiti in imponenti materiali gonfiabili che, animati da misteriosi burattini, guideranno il pubblico in una poetica esibizione per colpire gli occhi e toccare il cuore degli spettatori. Dunque una incredibile festa di Carnevale per la città di Forlì con i migliori artisti dello spettacolo di strada contemporaneo.

Organizzato dal Comune di Forlì, lo spettacolo è ideato e realizzato da Circo e Dintorni, realtà leader del settore in Italia, in partnership con Accademia Perduta/Romagna Teatri e Teatro Diego Fabbri. Un sodalizio che già in passato aveva circuitato a Forlì grandi produzioni con i più interessanti e importanti artisti di circo del nostro tempo. La direzione artistica dell’evento è di Alessandro Serena, Professore di Storia dello spettacolo circense e di strada all’Università degli Studi di Milano, produttore di alcuni dei maggiori successi di teatro-circo del nostro paese, oltre che autore di programmi RAI (speciali dedicati al Cirque du Soleil e al Festival di Monte Carlo). Del resto, nelle sue vene scorre sangue circense: è nipote di Moira Orfei, icona intramontabile del circo italiano, che ha trasmesso a Serena il gusto per i grandi eventi d’altissimo livello.

La Compagnia di Icaro metterà insieme quattro delle più importanti realtà dello spettacolo di strada internazionale. Grazie al suo laboratorio che rinnova la tradizione artigianale nella realizzazione di macchine sceniche, trampoli, effetti pirotecnici e maschere con l’utilizzo di materiali hi-tech, il gruppo italiano Piccolo Nuovo Teatro è stato chiamato per le maggiori manifestazioni di piazza come i Carnevali di Venezia, Viareggio e Milano. Con la sua ricerca estetica applicata alle performance itineranti, la compagnia francese Ménage Remue rivisita le feste popolari riproponendo in chiave moderna i momenti conviviali tipici di queste rappresentazioni. Nella parata che propone a Forlì gli artisti interpretano dei soldatini giocattolo che animeranno la Piazza con la loro vivacità sonora. Il gruppo tedesco Stelzen-art deve la sua fama al vastissimo repertorio di personaggi, tutti legati al mondo della natura e a quello della fantasia; simbolo di questo connubio, le farfalle giganti che si libreranno coinvolgeranno il pubblico con le loro danze ipnotiche. I francesi della Compagnie des Quidams presentano a Forlì quello che è considerato il loro capolavoro: il carosello di cavalli luminosi (omaggio al circo classico e alle origini ancestrali dello spettacolo dal vivo) che, accompagnati da una musica evocativa, condurranno gli astanti in un viaggio tra la fiaba e il mito nel quale il mondo umano e quello animale si osservano e si intrecciano, confondendosi.

Questo evento fa parte di Open Circus, progetto di diffusione della cultura circense sostenuto dal Ministero della Cultura, che ogni anno realizza manifestazioni, incontri col pubblico, workshop che coinvolgono migliaia di spettatori proponendo un circo aperto a tutti, con particolare attenzione alle nuove generazioni.