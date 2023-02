Sfilata di carri e maschere: torna il "Carnevale insieme" nei quartieri

Sabato 11 febbraio un nuovo appuntamento con il Carnevale nei quartieri di Forlì. "Carnevale insieme" vedrà i carri e la sfilata in maschera partire alle 14.30 dal parcheggio del Palasport Villa Romiti per arrivare al Quartiere Cava dove sarà offerta una dolcissima merenda ad i bimbi ed ai ragazzi presenti. La festa si conclude in allegria con balli, canti e giochi tutti insieme presso il Parco Bertozzi della Cava. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 18 febbraio.

L'appuntamento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato Rapporti con i Quartieri in collaborazione con i Quartieri del CTQ2 di Forlì (Romiti – Cava – Petrignone – Ciola - San Varano), le Associazioni Genitori delle scuole dell'Istituto Comprensivo n° 5 “Tina Gori”, le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e le parrocchie del territorio.