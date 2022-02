Maschere e riciclo al mercato di Campagna amica a Forlì

Sabato 26 febbraio dalle ore 10.00, il mercato di Campagna amica di Forlì si mette in maschera e accoglie tutti i clienti grandi e piccoli nella cornice appositamente allestita del mercato coperto. Tanti colori, degustazione di dolci della tradizione e simpatici suggerimenti per creare maschere di carnevale con oggetti che derivano dal riuso, questo il programma di sabato mattina.

“Abbiamo deciso di festeggiare il carnevale – racconta Anna Pirillo responsabile del mercato di Campagna amica di Forlì – attraverso una iniziativa che Coldiretti ed Eni promuovono a livello nazionale e che si concretizza nel nostro mercato di Forlì, una delle poche realtà scelte per questa ambientazione. Realizzeremo e doneremo ai bambini maschere con materiali che diversamente sarebbero inutilizzabili e contemporaneamente sarà possibile osservare e seguire virtualmente il percorso dell’economia circolare, promossa dal progetto stesso. I nostri agriturismi di Campagna Amica, poi, ci allieteranno con gustosi assaggi dei dolci della tradizione carnevalesca di Forlì”. “Il cibo che resta dopo pranzi e cene rappresenta una fetta rilevante degli sprechi alimentari che possono essere combattuti con la riscoperta dei piatti del giorno dopo che valorizzano gli avanzi e aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni”, racconta Fabio Della Chiesa cuoco contadino e presidente dell’Associazione Terranostra Forlì-Cesena e Rimini. “Ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, circa un terzo di tutto ciò che viene prodotto. La maggior parte è frutta e verdura, seguite da pesce, cereali, prodotti caseari e carne”, stima Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena. “La lotta allo spreco alimentare è una delle crociate più difficili ed urgenti”, conclude Giulio Federici, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.