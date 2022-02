A San Martino si festeggia il Carnevale con una mostra fotografica: niente carri

Prezzo non disponibile

Non ci saranno i carri, ma dopo lo stop dovuto alla pandemia, arriva un omaggio al Carnevale a San Martino in Strada con un evento 'amarcord' che segue il percorso di una mostra fotografica itinerante, per raccontare i 22 anni del Carnevale di Quartiere.

Le tappe lungo viale dell'Apennino, dalle 15:00, partono dalla Gelateria Alex, arrivando fino alla paticceria Amadori. Annullati gli eventi di musica ed intrattenimento.